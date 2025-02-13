ЗСУ просунулися в Курській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили нещодавно просунулися поблизу Курській області на південний схід від Суджі.

Про йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 11 лютого показують, що Сили оборони просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки, що розташована на південний схід від Суджі під час механізованого штурму розміром у взвод у цьому районі.

Аналітики наголошують, що також в Курській області просунулися й війська РФ. Геолокаційні кадри за 12 лютого показують, що росіяни просунулися до західної частини Свєрдлікового - на західному (правому) березі річки Локня.

Російські "воєнкор" стверджували, що бої тривали біля Нікольського, Руської Конопельки та Черкаської Конопельки, а також, що нібито війська РФ відбили кілька українських атак поблизу Курилівки, яка розташована на південь від Суджі.

Українська бригада, яка діє в Курській області, 12 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває російський механізований розміром у взвод в невизначеному районі Курської області. Український командир українського взводу заявив, що війська КНДР нещодавно почали атакувати групами по 15-20 осіб замість більших груп по 50 осіб, але продовжують зазнавати значних втрат.

Нагадаємо, Forbes пише про те, що в Росії почався справжній хаос через атаки на ключові об'єкти нафтової інфраструктури на території. Внаслідок ударів у Росії було тимчасово скорочено виробництво нафтопродуктів приблизно на 10%.

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