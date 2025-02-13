Спецпредставник Дональда Трампа прибуде з візитом до України: деталі

Спецпредставник президента американського Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог від 3 до 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну, щоб обговорити із союзниками шляхи припинення російської війни.

Про це повідомив Державний департамент США.

"Помічник президента і спеціальний представник президента з питань Росії та України Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну 13-22 лютого, щоб просувати мету президента Трампа із забезпечення миру через силу в Україні та захисту інтересів національної безпеки Сполучених Штатів", - поінформувало відомство

Американський політик він візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО і ЄС у Брюсселі. Він обговорить із європейськими союзниками їх готовність працювати зі США над припиненням та відновленням стабільності у Європі.

Тим часом у Києві Келлог планує зустрітися з представниками влади та "людьми, які мужньо витримали майже три роки війни".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - заявили в Держдепі.

Своєю чергою, Келлог у дописі в Х також повідомив про поїздку до Європи для обговорення шляхів припинення війни в Україні.

"Вирушаю до Європи, щоб зустрітися з союзниками і партнерами, які готові працювати зі США для досягнення мети президента Трампа щодо припинення війни в Україні та відновлення стабільності в Європі", - написав Келлог.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні будуть обговорювати в Мюнхені. Очільник Держдепу наголосив, що закінчення війни - “в інтересах усіх”.

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