Закінчення війни в Україні будуть обговорювати в Мюнхені — держсекретар США

На Мюнхенській конференції з безпеки , яка відбудеться цього тижня, світові лідери будуть обговорювати закінчення війни в Україні, про необхідність чого заявляв президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю SiriusXM Patriot, відповідаючи на запитання щодо своєї місії під час поїздки до Мюнхена

Він наголосив, що хоча місце проведення безпекової конференції розташоване в Європі, на цьому форумі будуть присутніми лідери з усього світу.

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“Головною темою для всіх буде війна в Україні, і президент [Дональд Трамп] дуже чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити... Він хоче, щоб ця війна закінчилася”, - сказав Марко Рубіо.

Держсекретар США додав, що закінчення війни - “в інтересах усіх”.

“Очевидно, ми будемо обговорювати це [закінчення війни] з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там”, - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться цього тижня. Основна увага заходу буде приділена війні Росії проти України та можливим шляхам її завершення.

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