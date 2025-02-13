Морози відпустять ще нескоро: прогноз погоди на сьогодні, 13 лютого

В Україні погода і надалі буде холодною, мороз триматиме свої позиції.

Якою буде погода у четвер, 13 лютого, і що для українців приготував лютий - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Синоптики попереджають, що така погода протримається досить довго. За прогнозом фахівців, ближче до вихідних,на погоду в Україні впливатимуть циклони, які активізуються над Балканами та Чорноморським регіоном. Внаслідок їх впливу знизиться тиск, пройде сніг, мокрий сніг, а місцями дощ.

Сьогодні, 13 лютого, під впливом поля високого тиску по всій території України утримається погода без опадів. Подекуди можливий туман, паморозь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…-8 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті -4…+1 °С; вдень -1...+4 °С.

Про те, що в Україні впродовж тижня очікується стійка зимова погода, але вихідними українці мають бути готові до змін, повідомляв і метеоролог Ігор Кібальчич. З його слів, під впливом стійкого та малорухомого антициклону в найближчі кілька днів у нашій країні переважатиме прохолодна погода зі слабким вітром і високим атмосферним тиском. Опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі в середньому коливатиметься в межах -4...-10 градусів, вдень – від -4 до +4.

Він також уточнив, що лише вихідними за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном погодні умови почнуть поступово змінюватися.

Про те, що до кінця лютого суттєвого потепління в Україні чекати не варто в коментарі OBOZ.UA говорить і синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

"Поки що про весну рано говорити, навпаки – триває третій місяць зими, і нарешті він набув свого зимового характеру. Тому до кінця лютого про якісь весняні показники не говоримо", - сказала вона.

Водночас, з її слів, від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це перехідний місяць.

"Для березня абсолютно нормальні як зимові прояви погоди, так і з високими значеннями температури", - додала вона.

Примітно, що цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну в четвер, 13 лютого. Про це свідчать прогнози порталу Ventusky.

У п'ятницю, 14 лютого, погана якість повітря буде в Житомирі – до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря. В Чернівцях також повітря буде забрудненим.

За прогнозом, рівень забрудненості у п'ятницю сягне 64 одиниць. Крім того, повітря буде поганим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії.

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