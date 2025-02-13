Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1250 солдатів, 17 танків та майже 60 артилерійських систем.

Про це 13 лютого повідомив Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб

танків ‒ 10040 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23)

артилерійських систем – 23034 (+58)

РСЗВ – 1278 (+2)

засоби ППО ‒ 1063 (+2)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153)

крилаті ракети ‒ 3063 (+6)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168)

спеціальна техніка ‒ 3744 (+2)

Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.

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