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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1250 солдатів, 17 танків та майже 60 артилерійських систем.

Про це 13 лютого повідомив Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб 
  • танків ‒ 10040 (+17) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 20894 (+23) 
  • артилерійських систем – 23034 (+58) 
  • РСЗВ – 1278 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 1063 (+2) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25072 (+153)
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+6)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168) 
  • спеціальна техніка ‒ 3744 (+2)

Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.

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