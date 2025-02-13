Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі.
За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1250 солдатів, 17 танків та майже 60 артилерійських систем.
Про це 13 лютого повідомив Генеральний штаб України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб
- танків ‒ 10040 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23)
- артилерійських систем – 23034 (+58)
- РСЗВ – 1278 (+2)
- засоби ППО ‒ 1063 (+2)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153)
- крилаті ракети ‒ 3063 (+6)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168)
- спеціальна техніка ‒ 3744 (+2)
Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.
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