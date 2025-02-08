Третя штурмова розгромила колону російських БМП на Харківщині

У районі Першотравневого на Харківщині українські військові відбили спробу прориву колони ворожої техніки з 4-ї танкової дивізії 1 танкової армії РФ.

Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.

"Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - йдеться в повідомленні.

Завершенням штурму стало знищення БРЕМ, яку "пригнали евакуювати "потопельників". У підсумку знищено 10 одиниць ворожої техніки. Відомо про 10 загиблих та 30 поранених окупантів.

"Дивимося, як перша танкова армія рф впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках", - зазначив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

Нагадаємо, експерт заявив про серйозну небезпеку на фронті.

Читайте також: