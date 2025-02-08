У РФ помер капітан Наґайко, який вбив десятки українців на Харківщині

Капітан Костянтин Наґайко був причетний до ударів балістичними ракетами по території України.

Командир ЗС РФ Константин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України, зокрема до смерті 59 цивільних у селі Гроза на Харківщині, помер у РФ від отриманих травм внаслідок вибуху.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Константін Наґайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ― вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер", ― ідеться у повідомленні української розвідки.

У ГУР розповіли, що трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

Нагадаємо, що 3 січня 2025 року Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області РФ, де проходив військову службу.

У жовтні 2023 року підрозділ Константина Наґайко завдав удару по кафе в селі Гроза на Харківщині. Тоді загинули 59 цивільних українців, серед яких був 8-річний хлопчик.

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