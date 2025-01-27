Заява Буданова про "загрозу існування України": реакція ГУР

У ГУР відреагували на інформацію про нібито заяву Кирила Буданова про "загрозу існування України". Вона є неправдивою.

Про це повідомили у ГУР МО.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності", - зазначили у ГУР МО.

Там закликали усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію. Особливо це стосується питань захисту у війні, наголошує ГУР, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.

"Наголошуємо, поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", ― акцентували в українській розвідці.

Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, наголошують у ГУР МО, війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Відомство нагадує, що воєнний стан дії на всій території нашої держави.

Нагадаємо, 27 січня в матеріалі "Української правди" з'явилась інформація з нібито цитатою очільника української розвідки Кирило Буданова. За даними журналістів, він заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України". В парламенті вважають цю заяву вирваною з контексту та неправдивою.

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