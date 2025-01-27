Заявление Буданова об "угрозе существования Украины": реакция ГУР

В ГУР отреагировали на информацию о якобы заявлении Кирилла Буданова об "угрозе существования Украины". Она неправдива.

Об этом сообщили в ГУР МО.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, которая распространена в средствах массовой информации вроде бы цитата начальника ГУР МО Украины по закрытому, с грифом тайно, заседанию Верховной Рады Украины не соответствует действительности", — отметили в ГУР МО.

Там призвали всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию. Особенно это касается вопросов защиты в войне, отмечает ГУР, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов.

"Отмечаем, распространение каких-либо сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом тайно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", ― акцентировали в украинской разведке.

Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость, отмечают в ГУР МО, война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Ведомство напоминает, что военное положение действует на всей территории нашего государства.

Напомним, 27 января в материале "Украинской правды" появилась информация с якобы цитатой главы украинской разведки Кирилла Буданова. По данным журналистов, он заявил, что "к лету нужно начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины". В парламенте считают это заявление вырванным из контекста и ложным.

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