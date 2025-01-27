Победители "Евровидения-2024" Nemo неожиданно отменили концерт в Украине и объяснили почему

Артисты были вынуждены отказаться от выступления не только в Киеве, но и в других запланированных городах.

Победители "Евровидения-2024", швейцарские певцы Nemo уже в марте должны были выступить в Киеве, однако их концерт не состоится.

Артисты отменили свой европейский тур. Весной Nemo не будут давать концерты. Певцы уже объяснили причину такого решения. Как говорят артисты, после победы на "Евровидении" они не смогли полностью сосредоточиться на новой музыке. Того материала, который они подготовили, просто недостаточно, чтобы отыграть качественный концерт.

"С тяжелым сердцем я объявляю о переносе своего европейского тура. Я знаю, как вы все этого ждали. Я понимаю, что эта новость может разочаровать вас, и хочу извиниться за возможные неудобства. В прошлом году у меня было очень важное личное осознание: большие вещи требуют времени. И если я не сделаю своим приоритетом уделять достаточно времени новой музыке, у нее не будет шансов стать отличной", — поделились Nemo.

Небинарный победитель "Евровидения-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

Поэтому артисты полностью сосредотачиваются на новом альбоме. Исполнители обещают поклонникам подготовить качественную музыку. Что касается концертов, то они переносят их на октябрь-декабрь этого года. Правда, когда все-таки Nemo приедут в Украину, пока неизвестно. Певцы обещает сообщить новые даты впоследствии.

Напомним, недавно певец Макс Барских сделал заявление о своих концертах. Артист признался, что решил взять паузу в концертной деятельности и объяснил почему.

Читайте также: