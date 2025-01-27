В Украине резко подорожал популярный цитрусовый фрукт

В Украине растут цены на мандарины. Это произошло из-за уменьшения урожая в результате неблагоприятной погоды в Турции и Испании, роста логистических расходов, девальвации гривны.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович, пишет AgroTimes.

В частности, росту цен на мандарины способствовало увеличение спроса, поэтому после пиковых с 97 грн/кг в декабре они снизились до 60-65 грн/кг в январе.

По данным Попович, в дальнейшем цены на цитрусовые должны снижаться, если не помешают девальвация и проблемы с импортом.

"Колебания цен на мандарины в январе 2025 года были вызваны совокупностью внутренних и внешних факторов, которые повлияли как на импорт, так и на внутренний рынок Украины", – сказала она.

Эксперт объяснила, что мандарины поставляются из Турции, Испании, Египта, Греции и Италии. В январе погодные условия в регионах-производителях значительно усложнили сбор урожая.

В Турции из-за дождей и заморозков урожай уменьшился, что привело к сокращению объемов экспорта. Испания столкнулась с засухой.

Попович подчеркнула, что во время войны расходы по транспортировке импортных продуктов значительно увеличились.

"Девальвация гривны повысила стоимость импорта, что сказалось на ценах мандаринов. В декабре и январе традиционно растет спрос на мандарины из-за новогодних и рождественских праздников. Влияние имело изменение календаря празднований. Однако из-за меньших объемов поставок, даже после праздников цены оставались выше средних", – добавила эксперт.

По ее словам, если погодные условия в странах выращивания мандаринов стабилизируются, а логистические затраты уменьшатся, цены могут начать постепенно снижаться до конца зимы.

Ранее сообщалось, что цены в Украине будут только расти. В частности, молоко дорожает из-за дефицита, а масло уже трудно найти по цене менее 100 гривен.

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