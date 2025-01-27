В Україні різко здорожчав популярний цитрусовий фрукт

В Україні зростають ціни на мандарини. Це сталося через зменшення врожаю внаслідок несприятливої погоди в Туреччині та Іспанії, зростання логістичних витрат, девальвації гривні.

Про це повідомила керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяна Попович, пише AgroTimes.

Так, зростанню цін на мандарини сприяло збільшення попиту, тому після пікових з 97 грн/кг у грудні вони знизилися до 60-65 грн/кг у січні.

За даними Попович, надалі ціни на цитрусові мають зменшуватися, якщо не завадять девальвація та проблеми з імпортом.

"Коливання цін на мандарини у січні 2025 року були спричинені сукупністю внутрішніх і зовнішніх факторів, які вплинули як на імпорт, так і на внутрішній ринок України", – сказала вона.

Експертка пояснила, що мандарини постачаються з Туреччини, Іспанії, Єгипту, Греції та Італії. У січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю.

У Туреччині через дощі та заморозки урожай зменшився, що призвело до скорочення обсягів експорту. Іспанія зіткнулася з посухою. Це спричинило обмеження на постачання та зростання оптових цін.

Попович підкреслила, що під час війни витрати на транспортування імпортних продуктів значно збільшилися.

"Девальвація гривні підвищила вартість імпорту, що позначилося на цінах мандаринів. У грудні та січні традиційно зростає попит на мандарини через новорічні та різдвяні свята. Вплив мала зміна календаря святкувань. Проте через менші обсяги постачання, навіть після свят ціни залишалися вищими за середні", – додала експертка.

З її слів, якщо погодні умови в країнах вирощування мандаринів стабілізуються, а логістичні витрати зменшаться, ціни можуть почати поступово знижуватися до кінця зими. Водночас можливі нові стрибки цін, якщо девальвація гривні або проблеми з імпортом триватимуть.

Раніше повідомлялося, що ціни в Україні лише зростатимуть. Зокрема, молоко дорожчає через дефіцит, а масло вже важко знайти за ціною менш ніж 100 гривень.

Читайте також: