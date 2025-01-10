Плитка шоколаду за 85 гривень: які ще продукти в Україні зростуть в ціні

Здорожчання пов'язане з економічними та сезонними факторами, а також зі зростанням витрат на виробництво.

Ціни на продукти лізуть догори. В Україні дорожчає шоколад і цінник може ще підвищитися на 50-100%, якщо порівнювати з минулим роком. Ростуть ціни і на каву та інші продукти.

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Популярний смаколик може скоро стати далеко не усім по кишені. В Україні просто рекордно взлітають ціни на шоколад та какао, а відповідно - і на каву. А на все це вплинуло рекордне зростання цін на какао на світових ринках, тож українські споживачі вже найближчими тижнями зіткнуться зі значним подорожчанням шоколаду та какао на 50-70%.

Вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Востаннє такий стрибок цін фіксували хіба що 1972 року.

Кореспондентка ТСН поспілкувалася і з директоркою однієї зі столичних кав’ярень. Вона каже, що українці почали пити кави значно більше, ніж раніше. Зокрема, про це свідчить кількість нових закладів та вуличних стаканчиків.

Щоденно у світі випивають понад 2 мільярди горняток кави. Але підвищення попиту - це лише один із факторів, що зумовлює таке здорожчання, пояснюють експерти. Є ще певні логістичні проблеми і кліматичні аномалії. Наприклад, одні з найбільших виробників - Бразилія та В’єтнам - останніми роками потерпають від посухи.

Також в коментарі для ЗМІ про фактори здорожчання цін на какао та шоколад розповіли власник однієї з компаній Ігор Бондар та власниця інтернет-магазину Марина Новикова. Однією з основних причин називають також кризу у виробництві какао-бобів у країнах Західної Африки, які забезпечують більшу частину світових постачаньт сировини. А однією з головних причин кризи є старіння какао-плантацій в Африці. Багато дерев, висаджених на межі 2000-х років, вже досягли 25-річного віку, що значно знизило їхню продуктивність, оскільки середня тривалість плодоношення какао-дерев становить 20-25 років.

Проблеми, за словами Бондаря, особливо загострилися протягом останніх п’яти років, а кульмінація кризи припала на сезон 2023-2024, адже нові рослини потребують часу для того, щоб почати плодоносити. Зазвичай, це займає 3-4 роки. Тому очікуваний результат відновлення врожайності ми побачимо не раніше 2026-2027 років. Додатковим чинником, що ускладнив ситуацію, стали екологічні обмеження на вирощування какао в збережених лісових зонах, що стримує розширення плантацій.

Протягом весни 2024 року ціна какао-бобів зросла у три рази, але український ринок відчув це лише з певною затримкою завдяки наявним запасам. Однак наприкінці року ситуація погіршилася: ціни на світових ринках знову досягли рекордних позначок, і вартість какао-бобів на Нью-Йоркській біржі сягнула 11,5 тисяч доларів за тонну.

Ігор Бондар зазначає, що у роздрібних магазинах України найбільше здорожчання буде помітним уже навесні, коли на складах закінчаться старі запаси, а на нові партії поступово підвищуватимуть ціни. Через високу собівартість сировини виробники змушені шукати способи здешевлення продукції.

Представники галузі зазначають, що дедалі більше компаній переходять на виробництво шоколаду з використанням замінників та глазурі замість справжнього какао-масла. Але і це не всі чинники, які впливають на ціну какао.

Але ріст цін українці будуть спостерігати і на інші продукти, зокрема на молочну продукцію, овочі, фрукти та макаронні вироби. Про це в ефірі телеканалу Рада сказав професор Київської школи економіки Михайло Колісник й зазначив, що тенденція підвищення цін буде зберігатися та пояснив низку чинників, які на це впливають.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання продуктів вже навесні. Більше про це читайте у новині.

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