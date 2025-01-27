Пидручный досрочно отобрался в масс-старт чемпионата мира-2025 по биатлону

Капитан сборной Украины находится в топ-15 общего зачета Кубка мира, благодаря чему досрочно квалифицировался в гонку.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный досрочно отобрался в масс-старт чемпионата мира-2025, который состоится в швейцарском Ленцерхайде.

После шестого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25, который накануне завершился в итальянском Антхольце, 33-летний капитан сборной Украины занимает 15-е место в личном общем зачете Кубка мира.

Согласно регламенту, в масс-старте на чемпионате мира примут участие 30 биатлонистов: топ-15 спортсменов в общем зачете Кубка мира и 15 лучших по итогам турнира.

Таким образом, Пидручный автоматически квалифицировался в масс-старт мирового первенства, которое продлится с 12 по 23 февраля.

Дмитрий в шестой раз отобрался в масс-старт чемпионата мира по биатлону. Лучший его результат в этой дисциплине на ЧМ – 10-е место на планетарном первенстве в шведском Эстерсунде в 2019 году.

Отметим, что за свою карьеру Пидручный выборол одну медаль на чемпионатах мира по биатлону – в 2019 году он завоевал "золото" в гонке преследования в Эстерсунде. До сих пор это единственная золотая награда мужской сборной Украины на планетарных первенствах.

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