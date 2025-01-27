Дешевле не будет: чего ожидать от цен на продукты в 2025 году

Цены в Украине будут только расти. В частности, молоко дорожает из-за дефицита, а масло уже трудно найти по цене менее 100 гривен.

Об этом сообщила эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

По ее данным, удорожание не обойдет следующие продукты:

хлеб, прежде всего свежая выпечка и лаваш

гречка

морковь

картофель

капуста

Цена на куриные яйца наоборот падает. Эксперт связала это с отсутствием активного спроса и ограниченным сроком годности.

Эксперт также отметила, что потребительские цены растут быстрее, чем предполагал Нацбанк.

"Овощи, фрукты, сахар, растительное масло и мука оказались в зоне риска, потому что они нужны ежедневно. В то же время покупательная способность снижается, поэтому спрос на простейшие продукты растет", — объяснила она.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье 2024 повысились, а вот на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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