Буданов намекнул на причастность ГУР к падению режима Асада: "рядом проходили"

Буданов загадочно прокомментировал падение режима Асада в Сирии: "Все поработали. Турки поработали, возможно, и мы где-то рядом проходили".

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов намекнул, что украинская разведка может быть причастна к падению лояльного к РФ режима Башара Асада в Сирии.

Об этом руководитель ГУР сказал в эфире телемарафона.

"Повсюду, где режимы диктаторов падают, и где в мире эти режимы пересекаются с воюющими с нами режимами, это всегда будет нам идти в плюс. Как так произошло? Ну, как-то произошло, ну что тут скажешь", – заявил он.

Буданов прокомментировал обвинение постпреда страны-агрессора РФ Василия Небензи в якобы причастности украинской стороны к падению режима Асада.

"Ну, это их (России – Ред.) видение. Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал и нормальное население Сирии, которое абсолютно далеко не все было проасадовская, просто выдохнуло и получило надежду на новую нормальную жизнь", – говорит руководитель ГУР.

Также Буданов заметил, что ранее россияне вербовали сирийцев для войны против нашего государства. Он надеется, что после падения режима Асада это прекратится.

Кроме того, он считает, что возобновление отношений с Сирией положительно повлияет на украинскую экономику, поскольку речь идет об открытии новых рынков сбыта нашей агропродукции.

Напомним, президент Владимир Зеленский отрицал, что Украина оказывала помощь сирийскому повстанческому движению.

Ранее украинская разведка сообщила, что в Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия.

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