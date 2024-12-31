Хорошие новости впереди: что прогнозирует Буданов для Украины в 2025 году

По сравнению с 2024 годом в следующем году украинцы увидят много хороших новостей.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в телеэфире.

"Меня спрашивали, какие ожидания от 2024 года. Я тогда абсолютно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й не будет хорошим для нас, будет очень трудным. Если сформулировать также вопросы по 2025-му, то у меня здесь гораздо больше оптимизма", — рассказал он.

По его мнению, 2025 год будет точно лучше этого года.

"Для этого есть объективные факторы. Я надеюсь, мы в 2025-м увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, что мы все ждем", — сказал Буданов.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вспомнил, как гадалка "напомнила" ему войну задолго до ее начала.

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