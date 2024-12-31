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Как быстро почистить ковры дома: полезные советы

Как быстро почистить ковры дома: полезные советы

Как быстро почистить ковры дома / Фото: Credits

Регулярная уборка пылесосом, оперативное удаление пятен и легкая дезодорация помогут сохранить ваши ковры чистыми и привлекательными.

Издание Martha Stewart поделилось ценными советами, как правильно ухаживать за коврами, чтобы они всегда выглядели как новые. Ваш ковер ежедневно подвергается воздействию многих факторов: дети, домашние животные, гости, пыль, крошки и грязь. Даже с правилом "без обуви дома", ковер может терять свой вид и становиться тусклым

Тип ковра

Ковры бывают разных материалов и конструкций. Например, обычные ковры можно вытряхнуть на улице, а вот большие ковры от стены к стене требуют более тщательного ухода, ведь они накапливают пыль в углах и щелях. Понимание типа ковра поможет выбрать правильный подход к уходу.

Пылесосьте регулярно

Пылесос – ваш главный помощник в борьбе с пылью, грязью и аллергенами.

  • Установите расписание. Если у вас есть домашние животные, пылесосьте ковры 2–3 раза в неделю. Если нет – раза в неделю будет достаточно.
  • Поддерживайте чистоту пылесоса. Регулярно очищайте щетки и насадки, а также при необходимости заменяйте фильтры. Это обеспечит эффективную работу устройства.
  • Соблюдайте правильную технику. Используйте насадку для обивки, чтобы очистить лестницу и щели – для углов и краев.

Эффективная техника что бы пылесосить:

  • Начинайте с дальнего угла комнаты.
  • Двигайтесь медленно по прямой линии, перекрывая предыдущий ряд.
  • Собирайте остатки грязи, двигаясь назад по тому же маршруту.

Удаление пятен: что делать в экстренных ситуациях

Пятна необходимо удалять как можно скорее. Не ждите следующей уборки, ведь устаревшие пятна труднее удалить.

Мокрые пятна:

  • Промокните пятно тканью или бумажным полотенцем.
  • Используйте смесь из 3 ст. л средства для мытья посуды, 1 ст. л уксуса и 2 стакана воды.
  • Нанесите раствор на ткань и промокните пятно до полного удаления.

Давние пятна:

  • Смешайте 1 часть мыльного средства с 2 частями перекиси водорода.
  • Промокните пятно водой, нанесите раствор и удаляйте, пока не исчезнет пятно.

Дезодорация ковров

Пищевая сода – доступное и эффективное средство для дезодорации:

  • После уборки пылесосом равномерно распределите пищевую соду по поверхности ковра.
  • Оставьте на 30 минут или ночью.
  • Пропылесосьте ковер, чтобы удалить остатки соды.

Глубокая очистка паром

Пароочистители помогают использовать тепло для дезинфекции и удаления грязи. Вы можете заменить химические средства на уксус как естественную альтернативу.

Техника очистки паром:

  • Начинайте с самого далекого угла комнаты.
  • Медленно двигайтесь к выходу, избегая хождения по влажной поверхности.

Советы

  • Регулярно меняйте положение мебели во избежание постоянного смятия ворса.
  • Используйте ковровые дорожки в зонах с интенсивным движением.
  • Профессиональная чистка ковров раз в год обеспечит их свежесть и продлит срок службы.

Следуя этим простым правилам, ваши ковры всегда будут иметь ухоженный вид и будет сохранен домашний уют.

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