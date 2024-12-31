Гарні новини попереду: що прогнозує Буданов для України 2025 року

У своєму прогнозі він висловив впевненість у кращому майбутньому країни.

Порівняно з 2024 роком, у наступному році українці побачать багато гарних новин.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у телеефірі.

"Мене запитували, які очікування від 2024 року. Я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й не буде гарним для нас, буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то у мене тут набагато більше оптимізму", - розповів він.

На його думку, 2025 рік буде точно кращим за цей рік.

"Для цього є об’єктивні фактори. Я сподіваюся, ми у 2025-му побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, що ми всі чекаємо", - сказав Буданов.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний пригадав, як ворожка "нагадала" йому війну задовго до її початку.

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