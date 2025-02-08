Попередження: ворог готує провокацію проти Координаційного штабу з полоненими

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про підготовку фальшування документів, спрямованих на дискредитацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України у Telegram.

"Будуть розповсюджені сфальшовані документи. Це папери з емблемами Координаційного штабу чи “шапкою”, де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поширювані документи, які нібито належать Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, містять фальшиві дані, включаючи неправдиві прізвища посадових осіб та вигадані назви підрозділів. У ГУР МО України зазначили, що ці підробки грубо порушують стандарти документообігу і мають на меті дискредитацію роботи державних структур та посів недовіри серед громадян.

За інформацією розвідки, ворог продовжує маніпулювати родинами полонених та зниклих безвісти, поширюючи брехню і підроблені документи для дискредитації офіційних структур. Закликають бути уважними і не довіряти неперевіреним джерелам. У разі спроб вимагати гроші за послуги, пов’язані з полоненими українцями, про це слід негайно повідомляти правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5 лютого Україна здійснила новий обмін полоненими. З російського полону повернулися до дому 150 захисників.

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