В РФ умер капитан Нагайко, убивший десятки украинцев в Харьковской области

Капитан Константин Нагайко был причастен к ударам баллистическими ракетами по территории Украины.

Командир ВС РФ Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины, в том числе к смерти 59 гражданских в селе Гроза на Харьковщине, умер в РФ от полученных травм в результате взрыва.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко, причастный к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности ― убийства 59-х гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковщине, умер", ―.

В ГУР рассказали, что трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла.

Напомним, что 3 января 2025 года Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ, где проходил военную службу.

В октябре 2023 года подразделение Константина Нагайко нанесло удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди которых был 8-летний мальчик.

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