День ангела 13 лютого: кого та як вітати з іменинами

13 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 лютого

13 лютого 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Євгена, Івана, Ірину, Михайла, Миколу, Павла, Тимофія, Ганну, Віру, Зою, Світлану.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві врівноважений і добрий. В дорослому віці стає вольовим, сильним, владним.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві енергійний, працьовитий. В дорослому віці стає допитливим, товариським.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "благородний". В дитинстві мрійливий, інтелігентний. В дорослому віці стає сентиментальним, піддається чужому впливу.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає доброзичливим, неквапливим.

Ірина — давньогрецьке ім'я, перекладається як "дарує мир і спокій". В дитинстві самостійна не по роках. В дорослому віці стає розсіяною, може витати в хмарах.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться "хто як Бог". В дитинстві допитливий, не бешкетує. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві непохитний і спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві ніжний і добрий. В дорослому віці стає тактовним з жінками, вміє пожартувати.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "прославляє Бога". В дитинстві чемний і спокійний. В дорослому віці стає врівноваженим, стриманим.

Ганна — староєврейське походження, означає "прихильна". В дитинстві сором'язлива, але весела. В дорослому віці стає цілеспрямованою, любить розвиватися.

Віра — давньогрецьке ім'я, перекладається як "віра". В дитинстві розсудлива, любить говорити правду. В дорослому віці стає нерішучою, важко переживає зраду.

Зоя — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "життя". В дитинстві чутлива. В дорослому віці має гарно розвинену інтуїцію, ідеальна мама і дружина.

Світлана — старослов'янське походження, означає "світла". В дитинстві імпульсивна, енергійна. В дорослому віці стає доброю натурою, схильна до альтруїзму.

День ангела 13 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 13 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усього злого, веде світлою дорогою життя та допомагає у важливих справах. Бажаю гармонії в душі, радості в серці та добробуту в домі. Нехай віра в краще завжди буде з тобою!

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У цей світлий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у важкі хвилини, надихав на добрі вчинки та беріг від негараздів. Нехай у твоєму житті буде більше світла, тепла й любові. Щастя, здоров’я та здійснення всіх мрій!

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Сьогодні твій ангел святкує разом із тобою! Нехай він завжди тримає тебе під своїм захистом, допомагає у важливих рішеннях і дарує впевненість у завтрашньому дні. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, любові й добра!

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Нехай небесний захисник завжди буде з тобою, оберігаючи від бід і печалей. Бажаю тобі миру в серці, мудрості в рішеннях, сили в діях і радості в кожному дні. Нехай удача супроводжує всі твої починання, а світло твоєї душі освітлює шлях і тобі, і тим, хто поруч!

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У День ангела бажаю, щоб твій охоронець завжди йшов з тобою пліч-о-пліч, відганяючи всі негаразди та наповнюючи твоє життя світлом і гармонією. Нехай кожен день буде сповнений добром, натхненням і щасливими моментами! Зі святом!

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