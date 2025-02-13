Россияне выпустили более 100 "Шахедов": какие регионы Украины пострадали

В ночь на 13 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 20.00 12 февраля противник атаковал 140 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждены сбитие 85 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

52 враждебных беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Одесчина и Харьковщина", — добавили в ведомстве.

Напомним, 13 февраля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Сумам, применив беспилотные летательные аппараты.

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