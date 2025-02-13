Генерал Наєв прибув на фронт: що відомо про його нове призначення

Наразі він входить у курс справ.

Колишній командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що вже знаходиться на передовій та приступив до виконання бойових завдань.

Про це він повідомив у своєму Facebook 13 лютого.

За його словами, він знайомиться з оперативною ситуацією, а також із військовими підрозділами, які утримують оборону.

"Переді мною — втомлені, але незламні воїни. Кожен із них — це історія відваги, болю і нескореності. Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу", — написав Наєв.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи “Велика Новосілка”.

За його словами, таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Джерела стверджують, що Наєв намагався пояснити керівництву, що його призначення у тактичну групу неможливе без штатної посади у ЗСУ, оскільки це тимчасовий орган управління. Проте, через поспіх із виконанням наказу, на цей нюанс спочатку не звернули уваги.

Нагадаємо, на думку Наєва, кремлю потрібен Покровськ, аби показати, що російська армія досі могутня і володіє стратегічною ініціативою.

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