Дніпропетровщина наступна?: генерал Наєв попередив про загрозу

У разі захоплення Покровська і виходу на адміністративний кордон Дніпропетровщини росіяни можуть просунутися вглиб області.

Таку думку висловив екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в програмі “Оперативний Черговий” від редакції "Спецкору".

Він припускає, що частина окупаційних сил у разі захоплення Покровська буде повернута на Краматорськ. Але виключати можливість заходу російських військ на територію Дніпропетровської області абсолютно не можна, вважає генерал.

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"Тому що ми маємо розуміти, що ворог буде просуватися там, де йому будуть такі умови створені. Там, де він знайде місце, щоб розвинути свій наступ, там це й буде. Тому і Дніпропетровщина також під загрозою", – наголосив Наєв.

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НАЄВ РОЗПОВІВ УСЮ ПРАВДУ ПРО ФРОНТ: ШАЛЕНИЙ ТИСК на Покровськ, Дніпропетровщина - НАСТУПНА?

Раніше Сергій Братчук відповів, чи атакуватимуть росіяни Дніпропетровщину.

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