Дніпропетровщина наступна?: генерал Наєв попередив про загрозу

Генерал Наєв не виключає можливість заходу російських військ на територію Дніпропетровської області.
У разі захоплення Покровська і виходу на адміністративний кордон Дніпропетровщини росіяни можуть просунутися вглиб області.
Таку думку висловив екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в програмі “Оперативний Черговий” від редакції "Спецкору".
Він припускає, що частина окупаційних сил у разі захоплення Покровська буде повернута на Краматорськ. Але виключати можливість заходу російських військ на територію Дніпропетровської області абсолютно не можна, вважає генерал.
"Тому що ми маємо розуміти, що ворог буде просуватися там, де йому будуть такі умови створені. Там, де він знайде місце, щоб розвинути свій наступ, там це й буде. Тому і Дніпропетровщина також під загрозою", – наголосив Наєв.
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НАЄВ РОЗПОВІВ УСЮ ПРАВДУ ПРО ФРОНТ: ШАЛЕНИЙ ТИСК на Покровськ, Дніпропетровщина - НАСТУПНА?
Раніше Сергій Братчук відповів, чи атакуватимуть росіяни Дніпропетровщину.
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