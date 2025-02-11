Днепропетровщина следующая?: генерал Наев предупредил об угрозе

Генерал Наев не исключает возможность захода российских войск на территорию Днепропетровской области.
В случае захвата Покровска и выхода на административную границу Днепропетровщины россияне могут продвинуться в глубь области.
Такое мнение высказал экс-командующий Объединенных сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в программе "Оперативный Дежурный" от редакции "Спецкора".
Он предполагает, что часть оккупационных сил в случае захвата Покровска будет повернута на Краматорск. Но исключать возможность российских войск на территорию Днепропетровской области абсолютно нельзя, считает генерал.
"Потому что мы должны понимать, что враг будет продвигаться там, где ему будут созданы такие условия. Там, где он найдет место, чтобы развить свое наступление, там это и будет. Поэтому и Днепропетровщина также под угрозой", — подчеркнул Наев.
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Наев рассказал всю правду о фронте: безумное давление на Покровск, Днепропетровщина — СЛЕДУЮЩАЯ?
Ранее Сергей Братчук ответил, будут ли атаковать россияне Днепропетровщину.
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