Днепропетровщина следующая?: генерал Наев предупредил об угрозе

В случае захвата Покровска и выхода на административную границу Днепропетровщины россияне могут продвинуться в глубь области.

Такое мнение высказал экс-командующий Объединенных сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в программе "Оперативный Дежурный" от редакции "Спецкора".

Он предполагает, что часть оккупационных сил в случае захвата Покровска будет повернута на Краматорск. Но исключать возможность российских войск на территорию Днепропетровской области абсолютно нельзя, считает генерал.

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"Потому что мы должны понимать, что враг будет продвигаться там, где ему будут созданы такие условия. Там, где он найдет место, чтобы развить свое наступление, там это и будет. Поэтому и Днепропетровщина также под угрозой", — подчеркнул Наев.

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Наев рассказал всю правду о фронте: безумное давление на Покровск, Днепропетровщина — СЛЕДУЮЩАЯ?

Ранее Сергей Братчук ответил, будут ли атаковать россияне Днепропетровщину.

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