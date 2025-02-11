В Украине запустили контракт для 18-24-летних добровольцев: основные условия

Кабинет Министров Украины во вторник, 11 февраля, утвердил порядок годовых контрактов для добровольцев возрастом от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это решение позволит привлечь мотивированных граждан, которые из определенного перечня будут выбирать должность и бригаду, проходить интенсивную подготовку и получат достойное финансовое и социальное обеспечение. Мы создаем новую систему комплектования армии, отвечающую вызовам времени", — подчеркнул министр.

Также добровольцы получат 1 млн единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться в три этапа:

200 000 грн – после подписания контракта;

300 000 грн – после прохождения подготовки;

500 000 грн – в день исключения из списков личного состава воинской части.

В то же время бойцы, которые заключат такие контракты, будут иметь денежное обеспечение до 120 000 грн и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач.

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"Общий годовой доход может достигать 2 миллионов гривен, в зависимости от боевых заданий. Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы, а после ее завершения — возможность получить ипотеку под 0% в рамках программы "єОселя". Также предусмотрен ряд социальных гарантий. Например, обучение в ЗВО в пределах установленных квот за государственный счет после окончания контракта. Также такие добровольцы не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта", – пояснил Умеров.

Алгоритм рекрутинга добровольцев младше 25 лет очень прост. Сначала нужно подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в "Резерв+" после ближайшего обновления приложения. После этого получить консультацию рекрутера.

"Это новый подход к созданию профессиональной армии. Мы привлекаем мотивированных воинов, предоставляем им возможности для развития и создаем справедливые условия для службы", – подчеркнул министр обороны.

Напомним, в ВСУ заработала новая программа базовой военной подготовки. Акцент в обучающей программе сделан на психологическую устойчивость.

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