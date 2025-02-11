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Спецподразделение разведки объявляет о наборе операторов беспилотников: детали

Спецподразделение разведки объявляет о наборе операторов беспилотников: детали

Спецподразделение ГУР "АРТАН".

Станьте частью команды "АРТАН".

Спецподразделение Главного управления разведки "АРТАН" объявляет о наборе операторов ударных и разведывательных дронов. Присоединиться к подразделению могут гражданские.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале специального подразделения.

Добровольцам обещают:

  • качественную подготовку после БЗИН на базе подразделения;
  • незаурядные задачи вместе с асами;
  • высокий уровень материального обеспечения;
  • постоянные тренировки и усовершенствование навыков;
  • возможность долго смотреть как "оно" горит.

Заполнить анкету можно на сайте подразделения активных действий ГУР МОУ "АРТАН".

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