Спецподразделение разведки объявляет о наборе операторов беспилотников: детали

Спецподразделение Главного управления разведки "АРТАН" объявляет о наборе операторов ударных и разведывательных дронов. Присоединиться к подразделению могут гражданские.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале специального подразделения.

Добровольцам обещают:

качественную подготовку после БЗИН на базе подразделения;

незаурядные задачи вместе с асами;

высокий уровень материального обеспечения;

постоянные тренировки и усовершенствование навыков;

возможность долго смотреть как "оно" горит.

Заполнить анкету можно на сайте подразделения активных действий ГУР МОУ "АРТАН".

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