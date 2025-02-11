Спецподразделение разведки объявляет о наборе операторов беспилотников: детали

Станьте частью команды "АРТАН".
Спецподразделение Главного управления разведки "АРТАН" объявляет о наборе операторов ударных и разведывательных дронов. Присоединиться к подразделению могут гражданские.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале специального подразделения.
Добровольцам обещают:
- качественную подготовку после БЗИН на базе подразделения;
- незаурядные задачи вместе с асами;
- высокий уровень материального обеспечения;
- постоянные тренировки и усовершенствование навыков;
- возможность долго смотреть как "оно" горит.
Заполнить анкету можно на сайте подразделения активных действий ГУР МОУ "АРТАН".
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