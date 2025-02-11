Спецпідрозділ розвідки оголошує про набір операторів безпілотників: деталі

Спецпідрозділ Головного управління розвідки "АРТАН" оголошує про набір операторів ударних та розвідувальних дронів. Долучитися до підрозділу можуть цивільні.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі спеціального підрозділу.

Добровольцям обіцяють:

якісну підготовку після БЗВП на базі підрозділу;

непересічні завдання разом з асами;

високий рівень матеріального забезпечення;

постійні тренування та вдосконалення навичок;

можливість довго дивитися як "воно" горить.

Заповнити анкету можна на сайті підрозділу активних дій ГУР МОУ "АРТАН".

"АРТАН" в соціальних мережах: