Спецпідрозділ розвідки оголошує про набір операторів безпілотників: деталі

Стань те частиною команди "АРТАН".
Спецпідрозділ Головного управління розвідки "АРТАН" оголошує про набір операторів ударних та розвідувальних дронів. Долучитися до підрозділу можуть цивільні.
Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі спеціального підрозділу.
Добровольцям обіцяють:
- якісну підготовку після БЗВП на базі підрозділу;
- непересічні завдання разом з асами;
- високий рівень матеріального забезпечення;
- постійні тренування та вдосконалення навичок;
- можливість довго дивитися як "воно" горить.
Заповнити анкету можна на сайті підрозділу активних дій ГУР МОУ "АРТАН".
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