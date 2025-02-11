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Спецпідрозділ розвідки оголошує про набір операторів безпілотників: деталі

Спецпідрозділ розвідки оголошує про набір операторів безпілотників: деталі

Спецпідрозділ ГУР "АРТАН".

Стань те частиною команди "АРТАН".

Спецпідрозділ Головного управління розвідки "АРТАН" оголошує про набір операторів ударних та розвідувальних дронів. Долучитися до підрозділу можуть цивільні. 

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі спеціального підрозділу.

Добровольцям обіцяють:

  • якісну підготовку після БЗВП на базі підрозділу;
  • непересічні завдання разом з асами;
  • високий рівень матеріального забезпечення;
  • постійні тренування та вдосконалення навичок;
  • можливість довго дивитися як "воно" горить. 

Заповнити анкету можна на сайті підрозділу активних дій ГУР МОУ "АРТАН".

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