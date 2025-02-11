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Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська оголосила про розрив із бойфрендом

Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська оголосила про розрив із бойфрендом

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Кулінарна блогерка вже висловилася про припинення стосунків.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська повідомила, що розійшлася з бойфрендом.

Невтішними новинами знаменитість поділилася в Instagram-stories. Кулінарна блогерка зізналась, що розійшлася з обранцем декілька днів тому, незадовго до Дня закоханих.

"Коли ви розійшлися з хлопцем, а вже зранку потрібно знімати ролик до Дня закоханих", - коротко написала у фотоблогу Мартиновська.

Ольга Мартиновська розійшлася з бойфрендом / © instagram.com/olga_martynovska
Ольга Мартиновська розійшлася з бойфрендом / Фото: instagram.com/olga_martynovska

У подробиці знаменитість вдаватися не стала. Однак, вочевидь, розрив із коханим кулінарній блогерці дався нелегко. Вже на ранок після розриву Мартиновська знімала ролик до Дня закоханих. Тож, оператору довелося підтримувати знаменитість у тяжкий період в її житті.

"За що це все оператору? Не знаю…Хтось же має це вислухати, поки ти не дійшов до психолога", - поділилася блогерка.

Ольга Мартиновська розійшлася з бойфрендом / © instagram.com/olga_martynovska
Ольга Мартиновська розійшлася з бойфрендом / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, лише нещодавно Ольга Мартиновська ділилася подробицями нових стосунків із бойфрендом. Знаменитість розповідала, що поки вони не живуть разом. Тим не менш, блогерка сподівалася, що ці стосунки переростуть в щось серйозне.

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