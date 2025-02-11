Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская объявила о разрыве с бойфрендом

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сообщила, что разошлась с бойфрендом.

Нелестными новостями знаменитость поделилась в Instagram-stories. Кулинарная блогерша призналась, что разошлась с избранником несколько дней назад, незадолго до Дня влюбленных.

"Когда вы разошлись с парнем, а уже с утра нужно снимать ролик ко Дню влюбленных", — коротко написала в фотоблоге Мартыновская.

Ольга Мартыновская разошлась с бойфрендом / Фото: instagram.com/olga_martynovska

В подробности знаменитость вникать не стала. Однако, очевидно, разрыв с возлюбленным кулинарной блогерше дался нелегко. Уже утром после разрыва Мартыновская снимала ролик ко Дню влюбленных. Поэтому оператору пришлось поддерживать знаменитость в трудный период в ее жизни.

"За что это все оператору? Не знаю… Кто-то должен это выслушать, пока ты не дошел к психологу", — поделилась блогерша.

Ольга Мартыновская разошлась с бойфрендом / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Напомним, только недавно Ольга Мартыновская делилась подробностями новых отношений с бойфрендом. Знаменитость говорила, что пока что они не живут вместе. Тем не менее, блогерша надеялась, что эти отношения перерастут во что-то серьезное.

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