Когда Россия будет готова к крупномасштабной войне в Европе – разведка Дании

Примерно через два года Россия уже может представлять "реальную угрозу" по крайней мере для одной страны НАТО, если члены Альянса уже сейчас не начнут перевооружаться.

Если война в Украине завершится или по крайней мере будет заморожена, и если НАТО не начнет перевооружаться уже сейчас, то примерно за пять лет Россия успеет подготовиться к новой крупномасштабной войне в Европе.

Об этом говорится в новой оценке угроз, проведенной Управлением военной разведки Дании (DEA).

В разведке отмечают, что военная угроза со стороны России в ближайшие годы возрастет. Такой вывод напрашивается с учетом разведданных о "масштабной реконструкции и реформе" в армии, которые инициировало российское военное командование параллельно с военными действиями в Украине.

"За последний год эти усилия переросли из задач по восстановлению в интенсивное наращивание военной мощи с целью ведения войны против НАТО. Россия уже сумела нарастить свои возможности как по модернизации военной техники, так и значительно увеличить военное производство. Россия уже сегодня может высвободить ресурсы для своих вооружений против НАТО, не в последнюю очередь благодаря финансовой и материальной поддержке, которую страна получает извне", – говорится в отчете DEA.

Если войну в Украине удастся закончить или хотя бы заморозить, а НАТО не начнет усиливать свой военный потенциал прямо сейчас, Россия сможет высвободить значительные военные ресурсы, тем самым увеличит свой военный потенциал и будет представлять прямую угрозу НАТО.

Дальнейшие события будут зависеть от того, в какой момент Кремль решит выдвинуть свою армию на запад:

через 6 месяцев Россия сможет начать локальную войну против любой соседней страны;

через 2 года появится угроза нападения РФ сразу на несколько стран НАТО, возрастет риск региональной войны в районе Балтийского моря;

через 5 лет россияне будут готовы к масштабной войне на европейском континенте, в которую США откажутся вмешаться.

При этом в датской разведке считают, что Россия "менее готова" к войне с США, чем с несколькими европейскими странами одновременно, поскольку это "будет иметь гораздо более серьезные последствия".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Европы не будет ни малейшего шанса устоять перед российской армией, если она победит в Украине. Но пока многие страны Европы не понимают всю опасность, которую несет Россия.

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