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Шоколадно-шоколадная выпечка: рецепт брауни с фундуком

Шоколадно-шоколадная выпечка: рецепт брауни с фундуком

Брауни. / Фото: foodnetwork.com

Брауни – лучшее лакомство для любителей шоколада.

Брауни – это, пожалуй, один из самых шоколадных десертов. Сегодня рецептов этого лакомства много – от простого классического до выпечки с добавлением фруктов и орешков.

Рецептом шоколадного брауни с фундуком поделилась победительница "МастерШеф" Алина Бурик.

Ингредиенты:

  • 180 г черного шоколада
  • 150 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 50 г муки
  • 1/2 ч л разрыхлителя
  • 50 г фундука
  • 50 г молочного шоколада

Приготовление

1. На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло. Затем отставьте, чтобы масса немного остыла.

2. Хорошо протрите или взбейте миксером яйца с сахаром. Добавьте муку с разрыхлителем и размешайте до однородности.

3. Соедините две смеси и хорошо перемешайте до однородности. Затем добавьте к этой массе измельченный фундук и молочный шоколад.

4. Вылейте тесто в форму диаметром 20-22 см, выстланную пергаментом. Выпекайте брауни в разогретой до 160 градусов духовке 25-30 минут.

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