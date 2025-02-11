Шоколадно-шоколадная выпечка: рецепт брауни с фундуком

Брауни – лучшее лакомство для любителей шоколада.
Брауни – это, пожалуй, один из самых шоколадных десертов. Сегодня рецептов этого лакомства много – от простого классического до выпечки с добавлением фруктов и орешков.
Рецептом шоколадного брауни с фундуком поделилась победительница "МастерШеф" Алина Бурик.
Ингредиенты:
- 180 г черного шоколада
- 150 г сливочного масла
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 50 г муки
- 1/2 ч л разрыхлителя
- 50 г фундука
- 50 г молочного шоколада
Приготовление
1. На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло. Затем отставьте, чтобы масса немного остыла.
2. Хорошо протрите или взбейте миксером яйца с сахаром. Добавьте муку с разрыхлителем и размешайте до однородности.
3. Соедините две смеси и хорошо перемешайте до однородности. Затем добавьте к этой массе измельченный фундук и молочный шоколад.
4. Вылейте тесто в форму диаметром 20-22 см, выстланную пергаментом. Выпекайте брауни в разогретой до 160 градусов духовке 25-30 минут.