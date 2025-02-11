Шоколадно-шоколадна випічка: рецепт брауні з фундуком

Брауні — найкращий смаколик для любителів шоколаду.
Брауні — це, мабуть, один з найшоколадніших десертів. Сьогодні рецептів цього смаколика багато — від простого класичного до випічки з додаванням фруктів та горішків.
Рецептом шоколадного брауні з фундуком поділилася переможниця "МастерШеф" Аліна Бурик.
Інгредієнти:
- 180 г чорного шоколаду
- 150 г вершкового масла
- 3 яйця
- 150 г цукру
- 50 г борошна
- 1/2 ч л розпушувача
- 50 г фундука
- 50 г молочного шоколаду
Приготування
1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Потім відставте, аби маса трошки охолонула.
2. Добре перетріть чи збийте міксером яйця з цукром. Додайте борошно з розпушувачем та розмішайте до однорідності.
3. Зʼєднайте дві суміші та добре перемішайте до однорідності. Потім додайте до цієї маси подрібнені фундук та молочний шоколад.
4. Вилийте тісто у форму діаметром 20-22 см, вистелену пергаментом. Випікайте брауні у розігрітій до 160 градусів духовці 25-30 хвилин.