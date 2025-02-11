Шоколадно-шоколадна випічка: рецепт брауні з фундуком

Брауні — це, мабуть, один з найшоколадніших десертів. Сьогодні рецептів цього смаколика багато — від простого класичного до випічки з додаванням фруктів та горішків.

Рецептом шоколадного брауні з фундуком поділилася переможниця "МастерШеф" Аліна Бурик.

Інгредієнти:

180 г чорного шоколаду

150 г вершкового масла

3 яйця

150 г цукру

50 г борошна

1/2 ч л розпушувача

50 г фундука

50 г молочного шоколаду

Приготування

1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Потім відставте, аби маса трошки охолонула.

2. Добре перетріть чи збийте міксером яйця з цукром. Додайте борошно з розпушувачем та розмішайте до однорідності.

3. Зʼєднайте дві суміші та добре перемішайте до однорідності. Потім додайте до цієї маси подрібнені фундук та молочний шоколад.

4. Вилийте тісто у форму діаметром 20-22 см, вистелену пергаментом. Випікайте брауні у розігрітій до 160 градусів духовці 25-30 хвилин.

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