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Шоколадно-шоколадна випічка: рецепт брауні з фундуком

Шоколадно-шоколадна випічка: рецепт брауні з фундуком

Брауні. / Фото: foodnetwork.com

Брауні — найкращий смаколик для любителів шоколаду.

Брауні — це, мабуть, один з найшоколадніших десертів. Сьогодні рецептів цього смаколика багато — від простого класичного до випічки з додаванням фруктів та горішків.

Рецептом шоколадного брауні з фундуком поділилася переможниця "МастерШеф" Аліна Бурик. 

Інгредієнти:

  • 180 г чорного шоколаду 
  • 150 г вершкового масла
  • 3 яйця
  • 150 г цукру
  • 50 г борошна
  • 1/2 ч л розпушувача
  • 50 г фундука 
  • 50 г молочного шоколаду

Приготування 

1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Потім відставте, аби маса трошки охолонула.

2. Добре перетріть чи збийте міксером яйця з цукром. Додайте борошно з розпушувачем та розмішайте до однорідності.

3. Зʼєднайте дві суміші та добре перемішайте до однорідності. Потім додайте до цієї маси подрібнені фундук та молочний шоколад.

4. Вилийте тісто у форму діаметром 20-22 см, вистелену пергаментом. Випікайте брауні у розігрітій до 160 градусів духовці 25-30 хвилин.

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