РФ расширяет плацдарм на Купянском направлении, у ВСУ нет ресурсов для противодействия – эксперт

По мнению эксперта, Силы обороны не имеют достаточно ресурсов на Купянском направлении, чтобы предотвратить расширение вражеских плацдармов.

У Украины нет достаточно ресурсов на Купянском направлении, чтобы сломать все попытки врага расширять плацдармы на реке Оскол.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев, передает "Эспрессо".

По его словам, оккупантам важно сформировать плацдармы на западном берегу реки Оскол. РФ заинтересована в захвате всей территории Донецкой области, взаимосвязанной с Купянским направлением.

"Это необходимо врагу для будущей атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию. Эта крупнейшая городская агломерация (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) важна для Путина. Для полного контроля над Донетчиной и Луганщиной он и начал полномасштабную войну", - говорит Селезнев.

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Он объяснил, что для эффективного формирования плацдарма на Лиманском направлении врагу необходима стабильная логистика. А это невозможно без полного контроля над Купянском и Купянск-Узловым – крупнейшим железнодорожным узлом на востоке Харьковщины.

"Имея плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной, враг может сформировать ударную группировку, которая сможет действовать в тыл нашим войскам, обороняющим линию Волчанска", – предупредил военный эксперт.

По мнению эксперта, у Силы обороны нет достаточно ресурсов на Купянском направлении, чтобы сломать все попытки врага расширять плацдармы.

План РФ на весенне-летнюю кампанию на фронте

"Кроме плацдарма армии РФ в районе Двуречной, враг пытается создать понтонно-мостовые переправы на еще нескольких участках реки Оскил. Вызов очень серьезный. Какой план действий будет выбран украинским Генштабом пока неизвестно, но вызов очевиден. Враг формирует основу для будущих наступательных действий на протяжении весенне-летней кампании", – говорит аналитик.

Селезнев предполагает, что Путин не ищет варианты завершения войны, а лишь дополнительные силы и ресурсы для продолжения боевых действий. Об этом свидетельствует, в частности, заявление президента Зеленского о намерении Путина увеличить свою армию на 100 тыс. солдат.

Также эксперт напомнил, что хотя в новой редакции российской Конституции указаны четыре области нашей страны, российские войска расположены на севере Харьковщины, в восточных регионах Харьковской области и на Кинбурнской косе Николаевской области.

Он не исключает возможность проведения фейковых "референдумов" в Харьковской области, вроде того, что произошло в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись под Купянском.

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