Какая ситуация в районе Купянска: военный объяснил

В районе Купянская ситуация достаточно угрожающая. Территория боевых действий, крайне интенсивных, достаточно велика.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Олесь Маляревич, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Вторую неделю возле Колесниковки и Кругляковки (южнее Купянска) ситуация без изменений.

"Враг пытается штурмовать, чтобы захватить левый берег реки Оскол", — заметил Маляревич.

Он акцентирует, что оккупанты зажаты. При этом они суют каждый день, пытаясь вернуть хотя бы какую-нибудь позицию и возобновить наступление на этом направлении.

"Но ситуация достаточно тяжелая, все понимаем риски, ответственность. Надо удерживать левый берег как можно дольше, чтобы наносить потери оккупантам. Задача — чтобы они не двигались дальше на Харьковщине", — подытожил боец.

На севере Харьковщины россияне пытаются штурмовать небольшими группами в поисках слабых мест в обороне. Но им не удается продвинуться.

Ранее речь шла о том, что армия РФ расширила плацдарм возле Купянска. Разведка Великобритании сообщила об опасности.

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