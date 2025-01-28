Яка ситуація в районі Куп'янська: військовий пояснив

У противника достатньо потенціалу для штурмів.

В районі Куп'янська ситуація досить загрозлива. Територія бойових дій, які є вкрай інтенсивними, доволі велика.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

Другий тиждень біля Колесниківки та Кругляківки (південніше Куп'янська) ситуація без змін.

"Ворог намагається штурмувати, щоб захопити лівий берег річки Оскіл", – зауважив Маляревич.

Він акцентує, що окупанти затиснуті. При цьому вони сунуть щодня, намагаючись повернути хоча б якусь позицію і відновити наступ на цьому напрямку.

"Але ситуація достатньо важка, усі розуміємо ризики, відповідальність.Треба утримувати лівий берег якомога довше, щоб завдавати втрат окупантам. Завдання – щоб вони не рухалися далі на Харківщині", – підсумував боєць.

На півночі Харківщини росіяни намагаються штурмувати невеликими групами, шукаючи слабкі місця в обороні. Але їм не вдається просунутись.

Раніше йшлося про те, що армія РФ розширила плацдарм біля Куп'янська. Розвідка Британії повідомила про небезпеку.

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