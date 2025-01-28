Новий дорожній знак "щит" в Україні: що він означає

У ПДР цей знак отримав кодифікацію, або ж порядковий номер — 7.25.

В Україні з’явився новий дорожній знак, який вже почали встановлювати на дорогах. Він зображає вигнуту стрілку і елемент, що нагадує щит.

Про цей дорожній знак детально розповіли PMG.ua.

Знак має прямокутну форму, чорне обрамлення. На ньому зображено вигнуту стрілку, а біля неї елемент у вигляді "щита".

Також читайте Як запобігти утворенню шишок на шинах: поради для автовласників

Він інформує про звуження проїжджої частини, наявність острівця безпеки та необхідність об’їзду цієї ділянки. Острівець безпеки, як правило, встановлюється на пішохідних переходах або на багатосмугових дорогах, щоб люди могли безпечно зупинитись посеред дороги, якщо не встигають перейти в один рух. Він також допомагає полегшити поділ смуг для автомобілів.

Знаки, які позначають острівці безпеки, встановлюються разом з іншими попереджувальними знаками, наприклад, про звуження дороги, аварійно небезпечну ділянку, а також обмеження швидкості. У темну пору доби такі острівці освітлюються, а навколо них встановлюється огородження для безпеки пішоходів.

Нагадаємо, ціни на пальне змушують водіїв шукати способи економії. Один із ключових факторів, який впливає на витрату палива – це швидкість руху.

Читайте також: