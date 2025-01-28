Повз Землю пролетить астероїд-"вбивця міст": відомі дати

NASA 28 січня відстежує шлях астероїда, який пролетить повз Землю зі швидкістю 56 327 кілометрів на годину. Ця вдесятеро більше за швидкість польоту кулі.

Про це повідомляє Mail online.

Передбачається, що астероїд 2025 BS4 наблизиться до землі на відстань у межах 822 372 км. Це вдвічі більше, ніж середня відстань між Землею та Місяцем у 384 471 км. Але через відносну близькість до нашої планети астероїд все ще класифікується як навколоземний об’єкт (NEO).

NEO – це астероїди або комети, які обертаються навколо Сонця, як і планети, але за своїми орбітами вони можуть перебувати у межах 48 млн 280 тис. км від орбіти Землі.

Астероїд завширшки приблизно 7 м, що трохи менше, ніж середній американський шкільний автобус, довжина якого коливається від 10 до 12 м. А важить стероїд стільки ж, скільки синій кит – близько 44 т.

Якби ця космічна скеля вдарилася об Землю, сила її удару була б еквівалентна 19 тис. т тротилу. Це був би достатньо потужний удар, щоб завдати катастрофічної шкоди у разі падіння на велике місто.

Агентство США та космічні організації по всьому світу уважно стежать за цими об’єктами, коли вони рухаються через гравітаційне оточення Землі, переконуючись, що жоден із них не становить безпосередньої загрози для нашої планети.

"Астероїди можуть наблизитися до Землі будь-якої миті. Дивлячись на небо в будь-якій точці світу, ми можемо відстежувати їх", – розповів раніше мисливець за астероїдами Франк Марчіс.

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Марчіс – старший астроном Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) і засновник мережі громадянських астрономів UNISTELLAR. Він та багато інших астрономів у всьому світі особливо пильно стежать за потенційно небезпечними астероїдами (PHA). Це астероїди, що розташовані поблизу Землі, діаметром щонайменше 140 м, і які можуть наближатися до 74,5 млн км від нашої планети.

Якби астероїд такого розміру зіткнувся з Землею, це спричинило б масштабні пошкодження, постраждала б величезна кількість людей і навіть були б загиблі, особливо якщо він приземлився у густонаселеному районі.

Але те, що астероїд класифікується як PHA, не означає, що він впаде на Землю. Насправді, за даними агентства, жоден із PHA у базі даних NASA не становить серйозної загрози протягом наступних 100 років.

Проте продовження спостережень і відстеження астероїдів дозволяє вченим уточнювати їхні орбіти та робити точні прогнози щодо їхніх майбутніх близьких зближень і ймовірності зіткнення.

Цю ініціативу очолює Центр дослідження навколоземних об’єктів NASA (CENOS). Вчені CENOS використовують систему моніторингу зіткнень із Землею Sentry JPL, щоб постійно аналізувати найновіші дані про астероїди щодо можливого зіткнення протягом наступних 100 років. У разі, якщо CENOS ідентифікує астероїд на шляху зіткнення до Землі, Координаційний офіс планетарної оборони NASA розробляє стратегії порятунку планети.

"Хороша новина полягає в тому, що... ми провели експеримент, який показує, що ми можемо відхилити астероїд, якщо заздалегідь знаємо, що такий удар відбудеться. І це сильно змінює наше ставлення до цієї проблеми", – зауважив Марчіс.

Цей експеримент був тестом NASA на подвійне перескерування астероїдів, також відомий як місія DART. Космічний корабель DART стартував з Каліфорнії у листопаді 2021 року та завершив свою 10-місячну подорож, коли навмисно зіткнувся з астероїдом Діморфос у вересні 2022 року.

Діморфос, діаметром близько 170 м, обертається навколо більшого астероїда під назвою Дідімос, обидва з яких розташовані приблизно за 11 млн км від нашої планети.

DART врізався у космічну скелю зі швидкістю понад 22 500 кілометрів на годину та був знищений після удару, але місія була успішною. Dimorphos отримав невеликий поштовх, який трохи змінив його траєкторію, досягнувши мети місії.

Місія продемонструвала, що метод кінетичного удару, який передбачає навмисне врізання космічного корабля в астероїд, є ефективним способом змінити траєкторію астероїда.

У разі, якщо потенційно небезпечний астероїд (PHA) наближатиметься до Землі, NASA зможе використати цю техніку, щоб врятувати нас.

Незважаючи на те, що початкові результати були дуже багатообіцяльними, повне підтвердження успіху місії надійде 2026 року, коли місія Гера Європейського космічного агентства повернеться на Діморфос, щоб провести дослідження астероїда після зіткнення.

Тим часом ще багато NEO пролетять повз Землю на абсолютно безпечних відстанях, зокрема ще кілька цього тижня. Це стосується ще одного астероїда розміром з автобус під назвою 2025 BF5, який наблизиться до Землі 28 січня.

А 29 січня повз Землю пронесуться ще два астероїди – один розміром з автобус, а інший розміром з будинок.

До слова, геофізики виявили загадкові аномалії в надрах Землі.