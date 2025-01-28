Мимо Земли пролетит астероид-"убийца городов": известны даты

Если бы этот астероид ударился о Землю, то нанес бы катастрофический вред.

NASA 28 января отслеживает путь астероида, который пролетит мимо Земли со скоростью 56 327 километров в час. Эта в десять раз больше скорости полета пули.

Об этом сообщает Mail online.

Предполагается, что астероид 2025 BS4 приблизится к земле на расстояние в пределах 822 372 км. Это вдвое больше среднего расстояния между Землей и Луной в 384 471 км. Но из-за относительной близости к нашей планете астероид все еще классифицируется как околоземный объект (NEO).

NEO – это астероиды или кометы, вращающиеся вокруг Солнца, как и планеты, но по своим орбитам они могут находиться в пределах 48 млн 280 тыс. км от орбиты Земли.

Астероид шириной примерно 7 м, что чуть меньше, чем средний американский школьный автобус, длина которого колеблется от 10 до 12 м. А весит стероид столько же, сколько синий кит – около 44 т.

Если бы эта космическая скала ударилась о Землю, сила ее удара была бы эквивалентна 19 тыс. т тротила. Это был бы достаточно мощный удар, чтобы нанести катастрофический вред в случае падения на большой город.

Агентство США и космические организации по всему миру внимательно следят за этими объектами, когда они двигаются через гравитационное окружение Земли, убеждаясь, что ни один из них не представляет непосредственной угрозы нашей планете.

"Астероиды могут приблизиться к Земле в любой момент. Глядя на небо в любой точке мира, мы можем отслеживать их", – рассказал ранее охотник за астероидами Франк Марчис.

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Марчис – старший астроном Института поиска внеземного разума (SETI) и основатель сети гражданских астрономов UNISTELLAR. Он и многие другие астрономы во всем мире особенно пристально следят за потенциально опасными астероидами (PHA). Это астероиды, расположенные вблизи Земли, диаметром не менее 140 м, которые могут приближаться до 74,5 млн км от нашей планеты.

Если бы астероид такого размера столкнулся с Землей, это повлекло бы за собой масштабные повреждения, пострадало бы огромное количество людей и даже были бы погибшие, особенно если он приземлился в густонаселенном районе.

Но то, что астероид классифицируется как PHA, не означает, что он упадет на Землю. На самом деле, по данным агентства, ни один из PHA в базе данных NASA не представляет серьезной угрозы в течение следующих 100 лет.

Однако продолжение наблюдений и отслеживание астероидов позволяет ученым уточнять их орбиты и делать точные прогнозы по поводу их будущих близких сближений и вероятности столкновения.

Эту инициативу возглавляет Центр по исследованию околоземных объектов NASA (CENOS). Ученые CENOS используют систему мониторинга столкновений с Землей Sentry JPL, чтобы постоянно анализировать новейшие данные об астероидах по поводу возможного столкновения в течение следующих 100 лет. В случае, если CENOS идентифицирует астероид на пути столкновения с Землей, Координационный офис планетарной обороны NASA разрабатывает стратегию спасения планеты.

"Хорошая новость состоит в том, что... мы провели эксперимент, показывающий, что мы можем отклонить астероид, если заранее знаем, что такой удар произойдет. И это сильно меняет наше отношение к этой проблеме", — отметил Марчис.

Этот эксперимент являлся тестом NASA на двойное перенаправление астероидов, также известный как миссия DART. Космический корабль DART стартовал из Калифорнии в ноябре 2021 года и завершил свое 10-месячное путешествие, когда специально столкнулся с астероидом Диморфос в сентябре 2022 года.

Диморфос, диаметром около 170 м, вращается вокруг большего астероида под названием Дидимос, оба из которых расположены примерно в 11 млн км от нашей планеты.

DART врезался в космическую скалу со скоростью более 22 500 км/ч и был уничтожен после удара, но миссия была успешной. Диморфос получил небольшой толчок, немного изменивший его траекторию, достигнув цели миссии.

Миссия продемонстрировала, что метод кинетического удара, предусматривающий умышленное врезание космического корабля в астероид, является эффективным способом изменить траекторию астероида.

В случае, если потенциально опасный астероид (PHA) приблизится к Земле, NASA сможет использовать эту технику, чтобы спасти нас.

Несмотря на то, что начальные результаты были очень многообещающими, полное подтверждение успеха миссии придет в 2026 году, когда миссия Гера Европейского космического агентства вернется на Диморфос, чтобы провести исследование астероида после столкновения.

Тем временем еще много NEO пролетят мимо Земли на абсолютно безопасных расстояниях, в том числе еще несколько на этой неделе. Это касается еще одного астероида размером с автобус под названием 2025 BF5, который приблизится к Земле 28 января.

А 29 января мимо Земли пронесутся еще два астероида – один размером с автобус, а другой размером с дом.

К слову, геофизики обнаружили загадочные аномалии в недрах Земли.