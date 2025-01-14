Полет на Марс может стать в два раза быстрее: в NASA разрабатывают ядерный двигатель

Полет на Марс и обратно с современными двигателями занимает 2-3 года. Однако новый ядерный электрический двигатель может сократить это время в 2-3 раза.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

NASA не только усовершенствует технологию двигателя, но и разрабатывает систему модульного сборного радиатора MARVL. Эта инновация позволит эффективно рассеивать тепло, производимое ядерным реактором.

Инженеры NASA работают над инновационным проектом MARVL – модульной системой радиаторов, которую можно будет собирать непосредственно в космосе. Эта система позволит уменьшить размеры радиаторов, необходимых для эффективного рассеяния тепла от ядерного реактора, обеспечивающего работу двигателя. Благодаря работам, собирающим компоненты радиаторов на орбите, ученые планируют преодолеть одно из основных препятствий на пути к скорым полетам на Марс.

"Проект MARVL получил финансирование от Управления миссии космических технологий НАСА через Инициативу ранней карьеры. Команда, включая сотрудников из Boyd Lancaster, Inc., NASA Glenn и NASA Kennedy, имеет два года на разработку концепции. После этого периода они планируют провести небольшую наземную демонстрацию дизайна MARVL", – говорится в сообщении.

Напомним, космический зонд сделал уникальные снимки Меркурия.

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