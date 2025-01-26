В космосе ученые услышали таинственный "птичий щебет"

Неожиданное открытие космического "птичьего пения" может помочь в изучении защиты планеты от солнечных бурь.

В космосе ученые услышали "птичье щебетание", которое оказалось не пением космических птиц, а странным внеземным феноменом.

Об этом пишет издание Newsweek.

В космосе вспышки электромагнитных волн, превращенные в аудиосигналы, поэтому они звучат как птичий щебет. Эти "хоровые волны" были зафиксированы на расстоянии более 100 000 км от Земли в регионе, где их не ожидали найти.

Сообщается, что исследование китайского университета Beihang подвергает сомнению существующие теории образования электромагнитных волн и может существенно улучшить понимание космической погоды.

"Птичье пение" — это хоровые волны, тип электромагнитного излучения, движущегося вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Когда эти волны преобразуются в звук, их возрастающие частоты напоминают высокие ноты пения пения.

Раньше хоровые волны наблюдались на расстоянии около 51 000 км от Земли, но новое обнаружение на значительно большем расстоянии расширяет границы известного диапазона этих волн и задает новые вопросы по их формированию.

С начала 1960-х годов эти волны изучали с помощью различных устройств, включая антарктические станции и зонды Ван Аллена NASA. Также подобное открытие было сделано благодаря спутникам NASA Magnetospheric, запущенным в 2015 году для изучения взаимодействия магнитных полей Земли и Солнца.

Эти волны были обнаружены в нейтральном слое среднего хвоста Земли – на стороне планеты, отвлеченной от Солнца, где магнитное поле сильно искажается и отсутствует эффект "магнитного диполя".

Специалисты отмечают, что продолжающиеся лишь доли секунды хоровые волны играют важную роль в формировании радиационных поясов Земли. Эти пояса защищают планету от солнечных бурь, но могут также производить высокоэнергетические "электроны-убийцы", представляющие угрозу для спутников, астронавтов и систем связи.

Новое исследование показало, что даже в отдаленном регионе хоровые волны взаимодействуют с электронами, образуя спирали и электронные "дыры", подобные процессам, наблюдаемым вблизи Земли. Автор исследования, Ченмин Лю из университета Бейхан, отметил, что эти волны являются одними из самых сильных и значимых в космосе.

Ученые считают, что этот результат поражает и открывает новые возможности для исследования хоровых волн в регионах, где магнитное поле Земли сильно отклоняется от диполя, отметил профессор Ричард Хорн из Британской антарктической службы.

Сообщается, что новые данные могут улучшить прогнозы космической погоды, влияющей на технологии и коммуникации на Земле. Будущие миссии также планируют проверить, возникают ли подобные волны вокруг других планет, поскольку раньше они были обнаружены у Юпитера и Сатурна.

Напомним, Спутники NASA зафиксировали таинственный остров-"призрак", который вскоре полностью исчез.

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