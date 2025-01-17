Экс-министр назвал три темы, которые готов обсуждать Путин

Россия никогда не ведет переговоров о том, что считает юридически своей собственностью.

Россия готова вести переговоры только на три темы – юридическое признание территориальных захватов, отказ Украины от членства в НАТО, замороженные активы и санкции.

Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в проекте "Ремовская интервью".

По словам Кулебы, сейчас переговоров с Россией нет. Пока все работают на уровне общих конструктивных сигналов, кажется, что вроде бы что-то происходит. Но как только доходит до того, что нужно о чем-то договариваться, возникают проблемы.

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Экс-министр подчеркнул, что Россия никогда не ведет переговоры о том, что считает юридически своей собственностью.

"Поэтому никогда не было переговоров о Крыме. Единственная причина, почему были возможны минские переговоры — Россия признавала, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" являются частью Украины. Они пытались их впихнуть нам на своих условиях. Вот в этом была суть минского процесса", – объяснил Кулеба.

По его мнению, Россия готова обсуждать три темы.

"Есть три темы, с точки зрения России, которые являются предметом переговоров. Первое – юридическое признание их территориальных захватов. Второе – отказ Украины от членства в НАТО. Третье – деньги, которые разбиваются на две вещи: замороженные активы и наиболее болезненные санкции", – сказал экс-глава МИД.

Он ответил на вопрос, считает ли, что в ближайшей перспективе переговоры невозможны.

"Мы говорим, что сейчас все – в Соединенных Штатах, в Европе – так охотно говорят о НАТО, потому что понимают, что это единственная тема, где можно пойти Путину на уступки. Для всех это легко. Что ты хотел? Давай, теперь твой шаг. Но он свой шаг не делает, потому что считает, что в сильной позиции", – заметил Кулеба.

Он добавил, что Запад в который раз демонстрирует слабость, начиная разговор о теоретической блокировке членства Украины в НАТО. В таком случае президент России Владимир Путин считает, что может продолжать, потому что делает все правильно.

"Путин понимает свои конечные цели – уничтожение Украины и демонстрация беспомощности Запада. И он к ним идет. А у Запада этих целей нет. У них не стоит цели, чтобы Украина победила. У них цель, чтобы Украина выжила, чтобы Россия не победила – это немного разное. У них даже относительно себя самих нет целей", – высказался экс-министр.

Он подчеркнул, что пока на Западе не появится осознание необходимости победы Украины и поражения России, своей достаточной силы для защиты и себя, и друзей, будут появляться ужасные новости с фронта.

К слову, другой экс-глава МИД Павел Климкин считает, что переговоры по поводу будущего Украины могут происходить без ее участия. Государство может оказаться перед фактом готового документа, согласованного без его участия.

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