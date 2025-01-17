Ексміністр назвав три теми, які готовий обговорювати Путін

Росія ніколи не веде перемовини про те, що вважає юридично своєю власністю.

Росія готова вести переговори лише на три теми – юридичне визнання територіальних загарбань, відмова України від членства в НАТО, заморожені активи та санкції.

Таку думку колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у проєкті "Ремовська Інтервʼю".

За словами Кулеби, наразі переговорів з Росією немає. Поки всі працюють на рівні загальних конструктивних сигналів, здається, що начебто щось відбувається. Але щойно доходить до того, що треба про щось домовлятися, виникають проблеми.

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Ексміністр акцентував, що Росія ніколи не веде перемовини про те, що вважає юридично своєю власністю.

"Тому ніколи не було перемовин про Крим. Єдина причина, чому були можливі мінські перемовини – Росія визнавала, що так звані "ДНР" і "ЛНР" є частиною України. Вони намагались їх впихнути нам на своїх умовах. Ось в цьому була суть мінського процесу", – пояснив Кулеба.

На його думку, Росія готова обговорювати три теми.

"Є три теми, з точки зору Росії, які є предметом переговорів. Перше – юридичне визнання їхніх територіальних загарбань. Друга – відмова України від членства в НАТО. Третє – гроші, які розбиваються на дві речі: заморожені активи та найбільш болючі санкції", – сказав ексочільник МЗС.

Він відповів на запитання, чи вважає, що у близькій перспективі переговори неможливі.

"Ми говоримо, що зараз всі – в Сполучених Штатах, в Європі – так залюбки говорять про НАТО, бо розуміють, що це єдина тема, де можна піти Путіну на поступки. Для всіх це легко. Що ти хотів? Давай, тепер твій крок. Але він свій крок не робить, бо вважає, що в сильній позиції", – зауважив Кулеба.

Він додав, що Захід вкотре демонструє слабкість, починаючи розмову про теоретичне блокування членства України в НАТО. У такому разі президент Росії Володимир Путін вважає, що може продовжувати, бо робить усе правильно.

"Путін розуміє свої кінцеві цілі – знищення України й демонстрація безпорадності Заходу. І він до них іде. А у Заходу цих цілей нема. В них не стоїть ціль, щоб Україна перемогла. У них ціль, щоб Україна вижила, щоб Росія не перемогла – це трошки різне. В них навіть щодо себе самих немає цілей", – висловився ексміністр.

Він наголосив, що допоки на Заході не з'явиться усвідомлення необхідності перемоги України і поразки Росії, своєї достатньої сили для захисту і себе, і друзів, з’являтиметься жахливі новини з фронту.

До слова, інший ексголова МЗС Павло Клімкін вважає, що переговори щодо майбутнього України можуть відбуватися без її участі. Держава може опинитися перед фактом готового документа, узгодженого без її участі.

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