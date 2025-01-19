Солнечные бури могут погрузить мир во тьму: предупреждение экспертов

Солнечные бури могут привести к серьезным перебоям в работе электрических сетей, спутников и телекоммуникаций.

Об этом пишет Earth.

Эксперты предупреждают, что с ростом зависимости от высоких технологий, эти природные явления могут стать реальной угрозой для глобальной инфраструктуры.

Эксперты предупреждают, что риски значительно возрастают, поскольку современный мир все больше зависит от высоких технологий. Основной причиной этих опасностей являются взрывы высокоэнергетических частиц, исходящих из Солнца. шоу, но могут нарушить работу спутников, электрических сетей и телекоммуникационных систем.

Сейчас, когда солнечный цикл достигает своего пика, эксперты обращают внимание на возможные последствия для планеты. Вильнюсского университета подчеркивает уязвимость энергетических сетей в таких странах, как США и Канада Он отмечает необходимость масштабных мер защиты, поскольку сильная геомагнитная буря может вывести из строя важные инфраструктуры — от электроснабжения до водо- и телекоммуникационных систем.

Во время сильнейшей бури в истории, произошедшей в 1859 году (событие Кэррингтона), произошел глобальный сбой телеграфных сетей. 40 новых спутников Starlink сгорели в атмосфере, что серьезно повлияло на их миссию.

Сейчас, когда линии электропередач протяженностью тысячи миль охватывают большие территории, они становятся уязвимыми к токам, возникающим во время солнечных бурь. они не всегда могут выдержать мощные солнечные вспышки.

Солнечные бури также оказывают влияние на космонавтов и диких животных. Астронавты на орбите могут подвергнуться опасному излучению, что заставит менять график их работы. солнечной активности

Доктор Икамас призывает к глобальному сотрудничеству. По его мнению, страны должны объединиться, чтобы разработать общие протоколы для реагирования на солнечные бури. .

Несмотря на то, что большие солнечные бури случаются редко, вероятность мощной бури в ближайшие годы заставляет учёных и политиков снова обратить внимание на эту проблему. для более эффективной защиты необходимы значительные инвестиции в модернизацию энергетических и коммуникационных систем.

Напомним, 17 января в активной области 3964 произошла мощная солнечная вспышка магнитудой M7.4, которая длилась с 13:24 до 13:39 UTC. Это была самая большая из пяти вспышек среднего класса.

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