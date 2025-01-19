Сонячні бурі можуть занурити світ у темряву: попередження експертів

Сонячні бурі можуть спричинити серйозні перебої в роботі електричних мереж, супутників та телекомунікацій.

Про це пише Earth.

Експерти попереджають, що з ростом залежності від високих технологій ці природні явища можуть стати реальною загрозою для глобальної інфраструктури.

Експерти попереджають, що ризики значно зростають, оскільки сучасний світ дедалі більше залежить від високих технологій. Основною причиною цих небезпек є сонячні спалахи — вибухи високоенергетичних частинок, що виходять із Сонця. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з атмосферою, часто створюючи незабутні світлові шоу, але водночас можуть порушити роботу супутників, електричних мереж і телекомунікаційних систем.

Зараз, коли сонячний цикл досягає свого піку, експерти звертають увагу на можливі наслідки для планети. Очікується, що найбільш інтенсивна фаза сонячного циклу припаде на 2025 рік, і це викликає занепокоєння серед учених та інженерів, які готуються до можливих штормів. Доктор Кестутис Ікамас з Вільнюсського університету підкреслює вразливість енергетичних мереж у таких країнах, як США та Канада. Він наголошує на необхідності масштабних заходів захисту, оскільки сильна геомагнітна буря може вивести з ладу важливі інфраструктури — від електропостачання до водо- і телекомунікаційних систем.

Під час найсильнішої бурі в історії, яка сталася в 1859 році (подія Керрінгтона), відбувся глобальний збій телеграфних мереж. Техніки того часу не могли уявити таку масштабну загрозу, як сьогодні. Нещодавно, у 2022 році, спалах сонячної активності призвів до того, що 40 нових супутників Starlink згоріли в атмосфері, що серйозно вплинуло на їх місію.

Зараз, коли лінії електропередач протяжністю тисячі миль охоплюють великі території, вони стають вразливими до токів, що виникають під час сонячних бур. Напруга, викликана такими бурями, може пошкодити трансформатори та навіть вивести з ладу цілі енергосистеми на невизначений період. Системи захисту існують, але вони не завжди можуть витримати потужні сонячні спалахи.

Сонячні бурі також мають вплив на космонавтів і диких тварин. Астронавти на орбіті можуть піддатися небезпечному випромінюванню, що змусить змінювати графік їх роботи. Також відомо, що певні види птахів і морських тварин, що орієнтуються за допомогою магнітних полів, можуть втратити орієнтацію під час високої сонячної активності.

Доктор Ікамас закликає до глобального співробітництва. На його думку, країни мають об'єднатися, щоб розробити спільні протоколи для реагування на сонячні бурі. Важливо, щоб технологічні компанії, енергетичні корпорації та уряди працювали разом, забезпечуючи ефективні заходи для запобігання чи мінімізації наслідків таких бур.

Незважаючи на те, що великі сонячні бурі трапляються рідко, ймовірність потужної бурі в найближчі роки змушує науковців та політиків знову звернути увагу на цю проблему. Як зазначає Ікамас, у разі сильної бурі людям радять відключати свої пристрої від джерел живлення, щоб уникнути пошкоджень. Однак для більш ефективного захисту необхідні значні інвестиції в модернізацію енергетичних та комунікаційних систем.

Нагадаємо, 17 січня в активній області 3964 стався потужний сонячний спалах магнітудою M7.4, який тривав з 13:24 до 13:39 UTC. Це був найбільший з п'яти спалахів середнього класу.

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