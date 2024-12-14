Шокирующее открытие: тайну раскрыли спустя почти 2700 лет

Во время сверхмощной солнечной бури на Земле северное сияние, вероятно, можно было наблюдать даже на экваторе.

Ученые совершили новое громкое открытие. Эту тайну деревья хранили почти 2700 лет. О каком невероятном событии давних времен узнали исследователи – читайте далее в эксклюзиве ТСН.ua.

Ученые обнаружили разрушительные следы сверхмощной солнечной бури. Если бы такое событие произошло сегодня, на Земле перестали бы работать все системы связи.

Экстремальные солнечные бури – очень опасное и, к счастью, редкое явление. Команда ученых из Университета Аризоны установила, что последнее такое событие, накрывшее Землю, произошло на Солнце в 664 году до нашей эры, то есть почти 2700 лет назад. О результатах исследования сообщил сайт Университета Аризоны.

"В этом году северное сияние на Земле можно было наблюдать гораздо южнее обычного, и фотографии его красочных оттенков заполонили социальные сети. А теперь представьте себе полярное сияние в сотни раз ярче — за исключением того, что никто не сможет его сфотографировать, поскольку поток частиц, направляемых Солнцем, мгновенно превратит смартфоны в кирпич", – рассказали ученые.

Именно так мир и узнает о разрушительной солнечной буре, если она произойдет в наше время – полярное сияние можно будет наблюдать даже в тропических широтах, электроника выйдет из строя, а радиосвязь не будет работать. Известно, что за последние 14,5 тысяч лет только шесть солнечных штормов оставили свои следы на нашей планете. Ученые определили, что последний такой всплеск космической радиации, произошедший в 664 году до н.э., был такой мощности, что если бы он произошел сегодня, то вывел бы из строя электросети, спутниковую и мобильную связь на всей планете.

К таким выводам ученые пришли благодаря углеродному анализу годовых колец на деревьях, найденных во время археологических раскопок. Определение точного времени возникновения экстремального события дает важные данные ученым, исследующим изменения солнечной активности.

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О существовании солнечных штормов такой разрушительной мощности стало известно только в 2012 году, когда японский физик Фуса Мияке опубликовал статью, в которой сообщалось о характерных признаках бурь: всплески радиоактивных изотопов углерода в годовых кольцах деревьев. Научное сообщество признало важность этого открытия, а экстремальные солнечные бури получили название "события Мияке".

События Миякэ происходят, когда электромагнитное поле Солнца ослабевает, позволяя плазме с поверхности "выплескиваться" в космос. С ростом солнечной активности протоны бомбят атмосферу Земли и запускают химические реакции. Их результатом становится увеличение радиоактивных изотопов в атмосфере Земли, которые затем усваиваются деревьями и откладываются в кольцах.

"Благодаря радиоуглероду в кольцах деревьев мы теперь знаем, что за последние 14 500 лет произошло шесть событий Мияке. Если бы они произошли сегодня, они оказали бы катастрофическое влияние на коммуникационные технологии", – предупредили ученые.

Но вот что интересно, ученым до сих пор не удалось найти никакой закономерности в возникновении этих событий.

"Годовые кольца деревьев дают нам представление о масштабах этих мощных солнечных бурь, но мы не можем выявить никакой закономерности, поэтому вряд ли мы когда-нибудь сможем предсказать, когда произойдет следующее экстремальное событие", – добавили исследователи.

Ученые также сообщили, что теперь пытаются выяснить, как события Мияке влияют на все земные системы и планету в целом.

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