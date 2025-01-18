Мощный импульс от Солнца достиг Земли: какие это имеет последствия

По прогнозам, солнечная активность может оставаться высокой еще несколько дней.

17 января в активной области 3964 произошла мощная солнечная вспышка магнитудой M7.4. Он начался в 13:24 UTC и продолжался до 13:39 UTC. Это была самая большая из пяти вспышек среднего класса (M), которые произошли в тот день.

Об этом пишет The Watchers.

По информации астрономов, во время этой вспышки не были зафиксированы корональные массовые выбросы (CME), что означает, что мощные солнечные выбросы не повлияли непосредственно на Землю. Тем не менее, активность солнца продолжает расти: с 02:11 UTC до 13:35 UTC 17 января наблюдались еще четыре вспышки класса M.

Активная область 3964 сейчас имеет магнитную конфигурацию «Бета», что указывает на возможность дальнейших мощных вспышек. Однако поскольку эта область движется к западному краю Солнца, вероятность солнечных вспышек, направленных на Землю, уменьшается с каждым днем.

По прогнозам наибольшее ухудшение радиочастотной связи произойдет над южной частью Атлантического океана, частями Африки и Южной Америкой.

Прогноз на ближайшие дни: вероятность солнечных вспышек класса M составляет 55%, а класса X – 15%. Ожидается, что уровень солнечной активности будет оставаться на уровне от незначительного до умеренного до 19 января.

Что касается солнечного ветра, то последние 24 часа показали влияние высокоскоростного потока из корональной дыры. Скорость солнечного ветра постепенно снижалась с 480 до 450 км/с, а затем снова возросла до 525 км/с в 07:00 UTC 18 января. Прогнозируется, что эти ужесточенные условия сохранятся до 19 января.

За это время геомагнитное поле Земли варьировалось от спокойного к активному. Ожидаются активные условия 17 и 18 января, а также период покоя или слабой активности 19 января.

Мощные вспышки на Солнце могут серьезно нарушить работу технологической инфраструктуры и угрожать здоровью человека. Электромагнитные выбросы оказывают влияние на спутники, навигационные системы и радиосвязь, а магнитные бури способны повредить электросети. Кроме того, повышенная радиация опасна для космонавтов, не имеющих достаточной защиты.

Напомним, Солнце приближается к пику активности своего 11-летнего цикла, что может привести к магнитным бурям, отключениям электричества и перебоям связи. Эксперты предупреждают об усилении солнечных штормов в следующем году.

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