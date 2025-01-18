Топ-9 способов избавиться от ворсинок на одежде

Одной из самых раздражающих проблем стирки является ворс. Удалять его вручную – настоящее испытание, а еще хуже, когда у вас нет необходимых инструментов.

Издание RealSimple рассказало о лучших советах по устранению ворсинок из одежды, даже если у вас нет специальной щетки или валика. Наконец-то вы можете попрощаться с этой неприятной проблемой. Если вы устали собирать ворсинки из любимого свитера или бороться со статикой на одежде, эти простые советы помогут вам решить проблему легко и эффективно.

Триммер для ткани

Машина для бритья тканей – это электронное устройство, специально разработанное для удаления ворсинок, налета и пуха из разных типов тканей, в частности хлопка, шерсти и полиэстера. Важно протестировать устройство на небольшом участке одежды, чтобы убедиться, что ткань не повредится. Для стойких ворсинок или сколов триммер для ткани – отличный выбор. Просто аккуратно проводите ею по ткани круговыми движениями.

Бритва для бритья

Дешевая бритва, которую обычно используют для бритья, тоже пригодится. Очень осторожно проведите лезвием по ткани. Как и в случае с бритвой для ткани, будьте осторожны, особенно с деликатными вещами.

Клейкая лента

Если у вас нет валика для ворса, обычная широкая упаковочная или канцелярская лента станет отличным заменителем. Поверните ленту липкой стороной наружу вокруг руки и слегка прижимайте к ворсистым участкам материала.

Белый уксус

Добавление половины чашки дистиллированного белого уксуса в цикл полоскания помогает убрать из ткани ворсинки. Он также действует как натуральный умягчитель ткани. Уксус особенно полезен для уменьшения количества ворсинок на полотенцах и свитерах. Просто добавьте уксус в отделение для смягчителя во время стирки.

Подвесная сушилка

Естественный способ предотвратить появление ворсинок – это сушка одежды на свежем воздухе. Кроме того, можно слегка просушить вещи в сушилке, а затем дайте им высохнуть на воздухе. Подвесная сушка минимизирует трение, вызывающее образование ворса.

Влажная губка

Для удаления ворсинок смочите губку, отожмите лишнюю воду и осторожно протрите материал мягкой стороной губки. Это поможет приподнять ворсинки из ткани. Протирайте в одном направлении для лучшего результата и избегайте переувлажнения ткани.

Антистатический спрей

Статическое электричество способствует прилипанию ворсинок к одежде. Антистатический спрей решает эту проблему, уменьшает статику и предотвращает появление ворсинок. Распылите спрей на одежду перед ношением во избежание налипания ворса.

Простыни для сушки

Смягчители для сушилок помогают уменьшить ворсинки и делают ткань приятной на ощупь. Используйте их, чтобы аккуратно потереть ворсистые участки одежды. Это особенно эффективно для синтетических тканей, часто притягивающих ворсинки.

Резиновые перчатки

Наденьте влажные резиновые перчатки и проведите ими по ткани. Трение создает статику, которая извлекает ворсинки. Этот метод отлично подходит для быстрого удаления ворса. Для достижения наилучших результатов используйте небольшие круговые движения.

Попробуйте эти советы и ваша любимая одежда всегда будет безупречно, даже без специального оборудования.

Мы также писали о том, как предотвратить усадку одежды.

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