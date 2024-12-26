Как предотвратить усадку одежды: полезные советы

Только представьте, вы только что вынули из сушильной или стиральной машины кучу пушистых теплых вещей и заметили, что некоторые из них очень сели и на вас находит такое знакомое ощущение разочарования.
Чтобы избежать таких неприятностей в будущем, издание Martha Stewart рассказало о лучших советах по стирке и уходу за одеждой, которые помогут предотвратить усадку тканей.
Почему некоторые ткани дают усадку
Не все текстильные изделия одинаково реагируют на стирку и сушку. Некоторые ткани дают лишь незначительную усадку, в то время как другие заметно уменьшаются в размерах даже при минимальном отклонении от рекомендаций по уходу. Особенно это касается натуральных волокон с неплотным переплетением.
Интенсивное движение и высокие температуры во время циклов стирки и сушки сжимают эти волокна, что приводит к деформации материалов.
Ткани, склонные к усадке
- Хлопок (включая деним и муслин)
- Шерсть (включая фланель и кашемир)
- Лен
- Шелк
- Бамбук
- Вискоза
Эти органические материалы чувствительны к высоким температурам. Волокна сворачиваются, сокращаются и ткань деформируется.
Ткани с наименьшей вероятностью усадки
- Нейлон
- Полиэстер
- Спандекс
Это искусственные текстильные материалы, которые имеют плотное переплетение волокон и подвергались обработке, что снижает риск усадки.
Как предотвратить усадку одежды
Следуйте рекомендациям на этикетке
Этикетка на одежде – ваш ключ к долговечности вещей. На ней указано, как стирать, сушить и гладить каждую вещь. Следуя указаниям, вы минимизируете риск усадки.
Самая распространенная причина, почему одежда теряет свою форму, — слишком частая или неправильная стирка.
Очищайте пятна локально
Если на одежде появилось пятно, попробуйте удалить его локально, а не стирать всю вещь. Это уменьшит влияние стирки на ткань и позволит избежать деформации.
Используйте прохладную воду
Горячая вода может привести к усадке. Выбирайте прохладную или теплую воду. Современные стиральные средства хорошо работают даже при низких температурах и эффективно удаляют грязь.
Оптимально стирать при температуре 30°C. Это идеальный выбор для синтетических материалов и щекотливых вещей.
Стирайте при необходимости
Не каждая одежда нуждается в стирке после одного использования. Например, джинсы, свитера, костюмы или платья можно стирать реже, освежая их другими способами:
- Глаженьем
- Проветриванием
- Пропариванием
- Освежителями тканей
Соблюдайте правила сушки
Усадка чаще всего происходит при сушке. Всегда проверяйте, разрешено ли сушить вещь в машине. Для деликатных тканей лучше выбирать сушку на воздухе или на ровной поверхности.
Сушка на открытом воздухе имеет свои нюансы, избегайте длительного пребывания на солнце, чтобы не было обесцвечивания и деформации.
Используйте правильные средства для стирки
Некоторые ткани нуждаются в специальных средствах. Например, шерстяные вещи следует стирать с порошками, питающими волокна.
Как починить севшую одежду
Если ваша одежда все же села, не стоит отчаиваться.
- Для хлопка или шерсти: замочите вещь в теплой воде с добавлением кондиционера для волос (1/3 чашки на 4 литра воды). После этого аккуратно растяните ткань и дайте высохнуть на воздухе.
- Для шелка: используйте пароочиститель, чтобы осторожно растянуть и придать ткани первоначальную форму.
В сложных случаях обратитесь в профессиональную химчистку.
Как хранить одежду, чтобы избежать усадки
- Храните вещи в помещениях с контролируемой температурой.
- Используйте коробки или специальные чехлы для защиты.
- Избегайте прямых солнечных лучей и мест с высокой влажностью.
Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свою одежду в отличном состоянии на долгие годы.
Читайте также: