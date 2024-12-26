Как предотвратить усадку одежды: полезные советы

Только представьте, вы только что вынули из сушильной или стиральной машины кучу пушистых теплых вещей и заметили, что некоторые из них очень сели и на вас находит такое знакомое ощущение разочарования.

Чтобы избежать таких неприятностей в будущем, издание Martha Stewart рассказало о лучших советах по стирке и уходу за одеждой, которые помогут предотвратить усадку тканей.

Почему некоторые ткани дают усадку

Не все текстильные изделия одинаково реагируют на стирку и сушку. Некоторые ткани дают лишь незначительную усадку, в то время как другие заметно уменьшаются в размерах даже при минимальном отклонении от рекомендаций по уходу. Особенно это касается натуральных волокон с неплотным переплетением.

Интенсивное движение и высокие температуры во время циклов стирки и сушки сжимают эти волокна, что приводит к деформации материалов.

Ткани, склонные к усадке

Хлопок (включая деним и муслин)

Шерсть (включая фланель и кашемир)

Лен

Шелк

Бамбук

Вискоза

Эти органические материалы чувствительны к высоким температурам. Волокна сворачиваются, сокращаются и ткань деформируется.

Ткани с наименьшей вероятностью усадки

Нейлон

Полиэстер

Спандекс

Это искусственные текстильные материалы, которые имеют плотное переплетение волокон и подвергались обработке, что снижает риск усадки.

Как предотвратить усадку одежды

Следуйте рекомендациям на этикетке

Этикетка на одежде – ваш ключ к долговечности вещей. На ней указано, как стирать, сушить и гладить каждую вещь. Следуя указаниям, вы минимизируете риск усадки.

Самая распространенная причина, почему одежда теряет свою форму, — слишком частая или неправильная стирка.

Очищайте пятна локально

Если на одежде появилось пятно, попробуйте удалить его локально, а не стирать всю вещь. Это уменьшит влияние стирки на ткань и позволит избежать деформации.

Используйте прохладную воду

Горячая вода может привести к усадке. Выбирайте прохладную или теплую воду. Современные стиральные средства хорошо работают даже при низких температурах и эффективно удаляют грязь.

Оптимально стирать при температуре 30°C. Это идеальный выбор для синтетических материалов и щекотливых вещей.

Стирайте при необходимости

Не каждая одежда нуждается в стирке после одного использования. Например, джинсы, свитера, костюмы или платья можно стирать реже, освежая их другими способами:

Глаженьем

Проветриванием

Пропариванием

Освежителями тканей

Соблюдайте правила сушки

Усадка чаще всего происходит при сушке. Всегда проверяйте, разрешено ли сушить вещь в машине. Для деликатных тканей лучше выбирать сушку на воздухе или на ровной поверхности.

Сушка на открытом воздухе имеет свои нюансы, избегайте длительного пребывания на солнце, чтобы не было обесцвечивания и деформации.

Используйте правильные средства для стирки

Некоторые ткани нуждаются в специальных средствах. Например, шерстяные вещи следует стирать с порошками, питающими волокна.

Как починить севшую одежду

Если ваша одежда все же села, не стоит отчаиваться.

Для хлопка или шерсти: замочите вещь в теплой воде с добавлением кондиционера для волос (1/3 чашки на 4 литра воды). После этого аккуратно растяните ткань и дайте высохнуть на воздухе.

замочите вещь в теплой воде с добавлением кондиционера для волос (1/3 чашки на 4 литра воды). После этого аккуратно растяните ткань и дайте высохнуть на воздухе. Для шелка: используйте пароочиститель, чтобы осторожно растянуть и придать ткани первоначальную форму.

В сложных случаях обратитесь в профессиональную химчистку.

Как хранить одежду, чтобы избежать усадки

Храните вещи в помещениях с контролируемой температурой.

Используйте коробки или специальные чехлы для защиты.

Избегайте прямых солнечных лучей и мест с высокой влажностью.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свою одежду в отличном состоянии на долгие годы.

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